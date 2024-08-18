Domaniç-Tavşanlı karayolunda Fethi Öztürk'ün kullandığı taş yüklü hafriyat kamyonu, Güney ve Kozacağız köyleri arasındaki virajda henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle kamyon sürücüsü Fethi Öztürk (63) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kamyonun devrildiği bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Fethi Öztürk’ün cenazesi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.