Kütahya'da Iç Çamaşırında Uyuşturucu Ile Yakalandı!

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde, şüpheli bir araç uygulama noktasında durduruldu. Araç içerisinde bulunan E.O. ve V.S. isimli şahıslar üzerinde yapılan detaylı aramada, E.O.'nun iç çamaşırına gizlenmiş 41,65 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tutuklandı

Uyuşturucu madde bulundurmak ve taşımak suçlamasıyla gözaltına alınan E.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkeme değerlendirmesi sonucunda, E.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.