Kütahya’da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak silahlar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 av tüfeği, 2 havalı tüfek, 1 tabanca ve 17 şarjörün yanı sıra 668 adet silah parçası da bulundu.

Operasyonun detayları

Elde edilen bilgilere göre, Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet ettiği iddia edilen İ.K. isimli şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda büyük bir miktarda kaçak silah ve malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Operasyonda yakalanan İ.K. ve İ.M., adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından her iki şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.