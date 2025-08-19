Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, kavurucu yaz sıcaklarına rağmen çalışan kadın işçiler dikkat çekiyor. Tavşanlı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekip, 35-40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda ilçedeki yeşil alanları korumak ve güzelleştirmek için büyük bir özveriyle görev yapıyor.

Özellikle Zincirlikaya Millet Bahçesi’nde öğle sıcağında çapa sallayan ve ot ile dikenleri temizleyen kadın işçiler, ilçede takdir topluyor. Mahalle sakinleri, bu çabayı örnek göstererek, “Ağustos ortasında, insanı bayıltacak bu sıcaklarda çalışan bu kadınlar, en değerli kamu hizmetlerinden birini yerine getiriyor. Emekleri paha biçilemez” ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve vatandaşlar, kadın işçilerin yoğun çabasına rağmen bazı kişilerin park ve bahçelere zarar vermesinden duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. Çevreye çöp atan, tüküren veya kamelya ve çocuk parklarına zarar veren vatandaşlara çağrıda bulunuluyor: “Bu emekleri göz önünde bulundurarak daha duyarlı olalım ve çevremize saygı gösterelim.”

Tavşanlı’daki bu özverili ekip, sıcak hava ve zorlu koşullara rağmen ilçenin yeşil alanlarını koruma görevini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.