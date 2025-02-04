Kütahya’nın Gediz ilçesinde hem kış sporları hem de termal turizmi bir arada sunan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, sömestr tatilinin son gününde yoğun ilgi gördü. Bu yıl yeterli kar yağışı olmadığı için kayak pistleri açılmazken, ziyaretçilere kızak pistiyle hizmet verildi.

Tatilin son gününü fırsata çevirmek isteyen aileler, kızakla kayarak, kartopu oynayarak ve doğanın tadını çıkararak keyifli vakit geçirdi. Murat Dağı Termal Kayak Merkezi Müdürü Ali Ünal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kar yağışı yeterli olmadığı için kayak pistimizi açamadık ancak kızak pistimiz büyük ilgi görüyor. Ziyaretçilerimizin en iyi şekilde hizmet alabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Konaklama tesisleri tam kapasite çalıştı

Sömestr tatili boyunca Murat Dağı’ndaki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Yetkililer, bölgeye olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, Murat Dağı’nın hem termal hem de kış turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Ziyaretçilerin güvenliği için UMKE ve Jandarma ekipleri de bölgede hazır bulundu. Kaza ihtimaline karşı önlem alan ekipler, vatandaşların güvenli bir şekilde eğlenmesini sağladı.

Ziyaretçiler memnun ayrıldı

Gediz’de okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan Dilek İnan, “Yoğun bir dönemin ardından tatilin son gününü burada değerlendirdik. Hem eğlendik hem de doğayla iç içe harika bir gün geçirdik” dedi. Ailecek kış turizmini sevdiklerini belirten Ramazan İnan ise, “Çocuklarımız çok mutlu oldu. Bu tür fırsatlar sunan belediyeye teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Turizm potansiyeli artıyor

Son yıllarda yapılan yatırımlarla daha fazla ilgi gören Murat Dağı, hem yerel hem de ulusal çapta önemli bir turizm merkezi olma yolunda ilerliyor. Yetkililer, bölgenin tanıtım çalışmalarına hız verileceğini ve altyapı geliştirme projelerinin devam edeceğini belirtti.