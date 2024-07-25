Kütahya Belediyesi, 2024 Yılı Ahmet Uluçay Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde düzenlediği etkinliklerle yaz gecelerine renk katmaya devam ediyor. Bu kapsamda, belediye bahçemizde gerçekleştirilen Grup Monşer konseri, büyük bir ilgi ve katılım ile gerçekleşti.

Katılımcılardan büyük tepki

Grup Monşer, konser boyunca sahne performansları ve sevilen parçaları ile izleyicilerden tam not aldı. Hemşehrilerimiz, açık hava konserinde müziğin ve eğlencenin tadını doyasıya çıkardı. Renkli ışıklar ve enerjik şarkılar eşliğinde geçirdiğimiz akşam, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Etkinliğe katılan vatandaşlarımız, bu tür organizasyonların şehrimizde devam etmesini ve kültürel etkinliklerin artmasını talep etti.