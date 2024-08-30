2023 yılında orman yangınında şehit olan İşletme Şefi Murat Yıldırım, 1994 yılında Gediz Orman İşletmesi’nde görev yaparken şehit olan yangın işçisi Orhan Yılmaz ve bu yıl İzmir Bergama’da çıkan orman yangınında şehit düşen Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş anısına Mevlidi Şerif okutuldu.

Düzenlenen mevlit programında, şehitler için dualar edilirken, lokma hayrı da yapıldı. Lokma hayrına, Şehit Murat Yıldırım’ın ailesi, mesai arkadaşları ve birçok vatandaş katıldı. Program, Murat Yıldırım’ın mezarı başında yapılan dualarla son buldu. Şehitlerin aileleri, bu anlamlı etkinlikte evlatlarının unutulmadığını görmenin hem gururunu hem de hüznünü yaşadı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, bu mevlit ile orman yangınlarında hayatlarını kaybeden kahramanların anısını yaşatmaya devam ediyor. Etkinlikte, orman şehitleri için yapılan dualar, yürekleri bir kez daha derin bir hüzne boğarken, şehitlerin fedakarlıkları ve emekleri minnetle yad edildi.