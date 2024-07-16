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Kazada yaralanan otomobil sürücü Gözkara, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çamköyü muhtarı Mehmet Gözkara (64) idaresindeki 11 AS 488 plakalı otomobil, Çavdarhisar-Hacımahmut yolunda, Niyazi Y'nin kullandığı 43 ADC 937 plakalı traktör ile çarpıştı.

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