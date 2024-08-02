Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, cadde üzerinde şüpheli bir otomobili fark ederek "dur" ihtarında bulundu. Şoför, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından, kontrolündeki otomobil bir sitenin duvarına çarparak durdu.

Alkollü Olduğu Ortaya Çıktı

Otomobili kullanan 14 yaşındaki S.S.A'nın yapılan alkol testinde 228 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu seviyedeki alkol oranı, yüksek risk taşıyan ve yasa dışı olan bir miktardır. Çocuğun kolunda çok sayıda jilet yarası bulunduğu görülünce, polis sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu Kütahya Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavisi tamamlanan S.S.A, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.