Kütahya, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü kapsamında sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı’nda düzenlenen ‘Sağlık İçin Harekete Geç’ etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyeleri, öğrenciler ve Kütahya halkı bir araya geldi. Hem farkındalık yaratmak hem de sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen bu etkinlikte katılımcılar, fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini deneyimleme fırsatı buldu.

Dekan Güçlü'den teşekkür mesajı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sultan Güçlü, etkinlikte yaptığı konuşmada, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü’nü kutlayarak katılım gösteren herkese teşekkür etti. Güçlü, fizyoterapinin toplum sağlığı açısından taşıdığı önemi vurgularken, düzenlenen etkinliklerle farkındalık oluşturmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Kütahyalılar sağlıklı yaşama adım attı

Etkinlik boyunca katılımcılar, uzman rehberliğinde çeşitli egzersizler yaparak, hareketin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki faydalarını deneyimlediler. Ayrıca, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefleyen etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.