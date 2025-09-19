Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri tarafından Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa 71 servis şoförü ve rehber personel katıldı. Eğitimde, “Okul Servis Araçları Yönetmeliği” ve son dönemde yapılan mevzuat değişiklikleri katılımcılara aktarıldı.

Sunumlarda, yaşanan örnek olaylardan hareketle dikkat edilmesi gereken kurallar uygulamalı şekilde anlatıldı. Ayrıca, eğitim materyalleri ve bilgilendirici broşürler katılımcılara dağıtılarak bilinçlendirme çalışması pekiştirildi.

Jandarma yetkilileri, bu tür eğitimlerin yıl boyunca aralıklarla süreceğini belirterek, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.