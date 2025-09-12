Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, olası maddi ve manevi kayıpların azaltılması ve toplumda farkındalık oluşturulması hedefiyle düzenlenen SİBERAY programı kapsamında kent genelinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ekipler, vatandaşlara dağıttıkları afiş ve broşürler ile;

Sosyal medyanın günlük yaşamdaki etkileri,

Yasadışı bahis ve finansal dolandırıcılıklar,

Siber zorbalık ve çocukların korunması,

Teknoloji bağımlılığı,

Güvenli internet kullanımı

gibi konularda önemli uyarılarda bulundu.

SİBERAY ekipleri, çalışmalar sayesinde vatandaşların dijital ortamda daha güvenli hareket etmelerinin ve olası siber tehditlere karşı tedbirli olmalarının amaçlandığını belirtti. Vatandaşlar da bu bilgilendirme faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, dijital dünyada karşılaştıkları risklere karşı daha bilinçli olduklarını dile getirdi.