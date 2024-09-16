Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 46 yaşındaki Murat Kuzu hayatını kaybetti, A.T. ise ağır yaralandı. Kaza, saat 22.00 sularında Domaniç-Tavşanlı karayolu üzerindeki Küçükköy mevkisinde gerçekleşti.

Kaza nasıl meydana geldi?

Edinilen bilgilere göre, Murat Kuzu'nun kullandığı 43 YB 712 plakalı otomobil, Tavşanlı yönünden Domaniç istikametine doğru ilerliyordu. Aynı esnada, karşı yönden gelen A.T.'nin kullandığı 40 ABG 363 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da büyük hasar gördü ve savruldu.

Olay yeri ve müdahale

Kaza sonrası çevredekiler durumu derhal yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Murat Kuzu, ağır yaralı olarak Domaniç Devlet Hastanesi'ne, A.T. ise Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kuzu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. A.T.'nin sağlık durumunun ise stabil olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.