Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında Dumlupınar Stadyumu’nda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. SİBERAY programı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, stadyumdaki seyircilere oltalama (phishing) saldırıları ve yasa dışı bahis oyunlarının tehlikeleri anlatıldı.

Siber suçlara karşı farkındalık artırılıyor

Polis ekipleri, vatandaşların yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık tuzaklarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, bu tür suçların maddi ve manevi zararlarını en aza indirmek amacıyla bilgilendirme yaptıklarını belirtti. Vatandaşlara broşür dağıtılarak bilinçlenmeleri sağlandı.

Yetkililer, özellikle sosyal medya, SMS ve e-posta yoluyla gelen şüpheli linklere tıklanmaması gerektiği, kişisel bilgilerin paylaşılmaması ve yasal olmayan bahis sitelerinden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin farklı noktalarda da devam edeceğini ve vatandaşların siber suçlara karşı bilinçlenmesi için çalışmaların süreceğini açıkladı.