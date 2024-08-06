Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki hassasiyetini vurgulamak amacıyla Pınarbaşı Köyü'nü ziyaret etti.

Köyün çevre kaynaklarını detaylı bir şekilde inceleyen Akel, su kaynaklarının yerel ekosistemler ve tarım için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Başkan Akel, çeşitli su kaynaklarının durumunu değerlendirerek, bu kaynakların korunması ve etkin yönetimi için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti. Su kaynaklarının hem içme suyu hem de tarımsal üretim için hayati olduğunu ifade eden Akel, Gediz halkın da bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyaret sırasında köylülerle de sohbet eden Akel, vatandaşların su yönetimi konusundaki görüş ve önerilerini dinleyerek, yerel ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler geliştireceklerini söyledi. Başkan Akel, Gediz Belediyesi olarak çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik projelerin artırılacağını ve bu konudaki çalışmalara devam edileceğini sözlerine ekledi.

Başkan Akel'in Pınarbaşı Köyü'ne gerçekleştirdiği bu ziyaret ile Gediz Belediyesinin çevreye olan duyarlılığını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ön planda tutma kararlılığını gözler önüne serdi.

Başkan Akel'e ziyaretinde Başkan Yardımcısı Bayram Sarı eşlik etti.