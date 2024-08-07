Etkinlik, Diyanet İzci Lideri ve Ulu Camii Müezzin Kayyımı Nurullah Yüksel’in önderliğinde, Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda gerçekleştirildi. Kamp, 17 öğrencinin katılımıyla renklendi.

Kamp Faaliyetleri

Kamp süresince, öğrenciler cemaatle namaz kılarak manevi bir atmosferde bulundular. Namazların ardından, kamp oyunları ve doğa yürüyüşleri ile hem eğlenceli vakit geçirdiler hem de doğanın tadını çıkardılar. Ayrıca, çevre temizliği etkinliği düzenlenerek çocuklara doğa ve çevre bilinci aşılandı. Öğrenciler, bu etkinlik sayesinde hem çevre koruma bilincini hem de toplumsal sorumluluk anlayışını geliştirdiler.

Kamp, hem eğitici hem de öğretici faaliyetlerle dolu oldu. İslami değerlerle doğa sevgisini harmanlayan etkinlikler, öğrencilere unutulmaz bir deneyim sundu. Kampın sonunda, Diyanet İzci Lideri Nurullah Yüksel, etkinliklerin önemine değinerek, gençlerin manevi gelişimlerine katkıda bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tür faaliyetlerin çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine olumlu etkiler sağladığını belirtti.

Kamp, kısa süreli olsa da, öğrenciler için hem eğitim hem de eğlence unsurlarını bir araya getiren keyifli ve öğretici bir deneyim sundu.