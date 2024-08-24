Kütahya'da "Kütahya İyi Tarımda İlerliyor" projesi kapsamında ahududu yetiştiriciliği yapan kadın üreticilere yönelik olarak Bursa ve Orhaneli ilçelerindeki tarım işletmelerine teknik bir gezi düzenlendi. Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" yatırım projeleri çerçevesinde gerçekleştirilen gezinin, kadın üreticilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Tüm aşamalar incelendi

Gezi kapsamında, Bursa İl merkezindeki Bursa Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen çeşitli ahududu, aronya, böğürtlen ve frenk üzümü fidanları incelendi ve bu çeşitlerin yetiştiriciliği hakkında bilgi alındı. Ayrıca, Orhaneli ilçesindeki yaban mersini, ahududu, aronya ve böğürtlen üretimi yapan işletmelerde ürün alımı, işlenmesi, pazara hazırlanması ve depolanması süreçleri incelendi. Üreticiler, üretimden katma değer oluşturulmasına ve ürünlerin pazara sunulmasına kadar olan tüm aşamaları yerinde görme fırsatı buldu.