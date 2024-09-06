Merhum sporcu Enes Gündaşlı anısına gerçekleştirilen turnuvada, Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü Yıldız Kızlar Takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyon Kadro: Elif Su Göktürk, Ceyla Topatan, Zeynep Arslan ve Elif Akkaya

Yıldız Kızlar Takım Kata kategorisinde yarışan Elif Su Göktürk, Ceyla Topatan, Zeynep Arslan ve Elif Akkaya’dan oluşan takım, üstün performanslarıyla Türkiye şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Hedef Uluslararası Başarılar

Takımın antrenörü Mustafa Oğulcan Alımcı, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, “Kızlarımız iki yıldır Türkiye şampiyonu oluyor. 2023 yılında Karadağ’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda da birinci olarak ülkemizi gururlandırdılar. 2024 Türkiye şampiyonluğunun ardından hedefimiz, 2025 yılında milli takım seçmelerini kazanarak uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmek” dedi.