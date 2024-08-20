Mehmet Yaşa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Balıköy'den başlayarak Dümrekulu köyü, Dümrek Orta Mahalle, Dümrek Hüseyin Paşa, Karaşehir Mahallesi ve tekrar Balıköy’e ulaşarak sona erdi. Yaklaşık 20 kilometrelik bu tur, gençlerin hem spor yapmasını hem de çevrelerini tanımasını sağladı.

Mehmet Yaşa, gençleri ve çocukları zararlı dijital ortamlardan uzaklaştırmanın önemine değinerek, bisiklet turlarının bu amaca hizmet ettiğini belirtti. "Dijital mecralar artık onların bütün vakitlerini alıyor. Onları bisiklet sayesinde doğa ile buluşturma fikri ortaya çıktı," diyen Yaşa, bisiklet kullanımının gençler için hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunduğunu vurguladı.

Yaşa, etkinlik sırasında gençlerin çevre köylerdeki insanlarla tanıştığını, fotoğraf çekildiğini ve sohbetler yaptığını belirtti. Ayrıca, doğanın çeşitli güzellikleriyle karşılaştıklarını, ağaçlar, çiçekler ve hayvan türlerini gördüklerini ekledi. "Çevremizde bile doğa harikası yerler var. Biz gitmezsek elbette onlar bize gelmeyecektir. Gençlerle bisiklet vasıtasıyla bunları görüyoruz," dedi.

Etkinliğin çevre bilincini artırma amacı da taşıdığını ifade eden Yaşa, çöp konusunda gençlerle bilgi alışverişinde bulunduklarını ve temizliğe dikkat ettiklerini belirtti. "Bir tek çöp atınca dağ gibi çöp yığılabileceğini gösteriyorum onlara. Birlikte temizlik de yapıyoruz gerekirse," şeklinde konuştu.

Gençlerin bisiklet sürerken oldukça keyif aldığını ve bu tür etkinliklerin devamını umut ettiğini dile getiren Mehmet Yaşa, bu tür organizasyonların topluma önemli mesajlar verdiğini ve çevre bilincini artırdığını sözlerine ekledi.