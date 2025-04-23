Kuyucak’ta 23 Nisan Renkli Görüntülerle Geçti

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi tören ve ardından gerçekleştirilen çocuk şenliğiyle minikler unutulmaz bir bayram yaşadı.

Tören Cumhuriyet Meydanı’nda başladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, 23 Nisan’ın Türk milletinin iradesini temsil eden önemli bir tarih olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden gösteriler, protokolden ödüller

Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve sergilenen gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. İlçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Başkan Doğanca: “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır”

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, günün anlamına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu anlamlı günde çocuklarımıza barış ve başarı dolu bir ömür diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuk Şenliği renkli anlara sahne oldu

Kutlamaların ardından Kuyucak Belediyesi tarafından Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde Çocuk Şenliği düzenlendi. Yüz boyama, şişme oyun grupları ve yarışmalarla eğlenen çocuklara Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca tarafından lunapark için ücretsiz bilet dağıtıldı.