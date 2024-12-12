Balıkesir’in Erdek ilçesinde, genç nesillere tarih bilincini aşılamak ve bölgenin kültürel mirasını koruma çalışmalarını desteklemek amacıyla başlatılan “Geleceğe Miras KYZİKOS” projesinin ilk etkinliği başarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, bölgede eğitim gören öğrenciler Kyzikos Antik Kenti’ni ziyaret etti. Öğrenciler, tarihi kalıntılar arasında bir yolculuğa çıkarak kazı alanında incelemelerde bulundu ve arkeolojik süreçler hakkında bilgi aldı.

Demo kazılarla arkeolojiye ilk adım

Etkinliğin en dikkat çeken kısmı, öğrencilerin demo kazı etkinliklerine katılması oldu. Bu etkinlikte öğrenciler, arkeolojik çalışmaların temel aşamalarını deneyimleyerek tarihe ve arkeolojiye olan ilgilerini artırma fırsatı yakaladı.