AK Partili Belediye Meclis üyesi Hakan Genç, Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e Candaroğlu'nun kim olduğunu sordu. Bu sırada kapıyı sert bir şekilde açarak içeri giren Erdem Candaroğlu, tartışmaya katıldı ve Genç'e "Benim Candaroğlu, ne oldu?" dedi. Genç ise, "Senin görevin ne?" diye karşılık verdi. Ardından yaşanan gerilim sonucunda diğer meclis üyeleri Candaroğlu'nu dışarı çıkardı. Tartışma sırasında İYİ Partili Belediye Başkanı Atilla Öztürk'ün sessiz kalması dikkat çekti.

Tartışmanın ardından AK Partili Lapseki Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, yaşananları yargıya taşıyacağını belirtti. AK Partililer, Lapseki Belediyesi önünde bir basın açıklaması yaparak Erdem Candaroğlu'na ve bu olaya tepkisiz kalan İYİ Partili Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e tepki gösterdi. Açıklamada, yaşanan olayın belediye meclisinin itibarını zedelediği ve seçmene hakaret edildiği ifade edildi. Tepkilerini dile getiren AK Parti Lapseki ilçe Başkanı Hasan Engin'in de katıldığı açıklamada, olayın takipçisi olacaklarını ve gerekli şikayetlerde bulunacaklarını belirtildi.