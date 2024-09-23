Malatya Arapkir'in köklü ailelerinden Peşker ailesi, acı kaybıyla sarsıldı. Alsancak’ın eski esnaflarından olan Peşker ailesinin büyüğü, iş insanı ve siyasetçi Levent Peşker'in annesi Sabiye Peşker, uzun süredir tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Siyaset dünyasında da önemli bir yere sahip olan Peşker ailesi, HAS Parti İzmir İl Başkanlığı ve AK Parti İl Yöneticiliği gibi görevlerde bulunan Levent Peşker ile tanınıyor. Annesinin vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Peşker ailesi, cenaze törenini bugün gerçekleştiriyor.

Merhume Sabiye Peşker’in cenazesi, Kilimcitepe Camii'nde öğle namazına müteakip kaldırılacak ve Gaziemir Eski Mezarlığı'nda defnedilecektir. Tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.