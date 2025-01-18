Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanan ve 1-1 sona eren maç sonrası spor yorumcusu Levent Tüzemen, A Spor’da yaptığı değerlendirmelerle gündem yarattı. Tüzemen, hakemlerin Galatasaray’a karşı taraflı davrandığını iddia ederek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemler üzerinde baskı kurduğunu öne sürdü.

"Galatasaray hedef gösteriliyor"

Levent Tüzemen, maçın hakemi Cihan Aydın’ın kararlarının tarafsız olmadığını belirterek, "Galatasaray’ın haklarını vermiyor. TFF Başkanı, hakemlere Galatasaray’ı hedef gösterirse bu düdükler çalmaz" dedi.

"Net penaltı verilmedi"

Tüzemen, maçta Galatasaray lehine verilmesi gereken net bir penaltının atlandığını savundu. VAR hakeminin de müdahale etmediğini belirten Tüzemen, "Cihan Aydın, VAR’ı beklemeden penaltıyı vermeliydi" ifadelerini kullandı.

"Belçikalı hakem İstanbul'da mı?"

Tüzemen, VAR odasında Belçikalı bir hakemin olup olmadığını sorgulayarak, "Belçikalı hakem gerçekten İstanbul’da mı?" şeklinde şüphelerini dile getirdi.

''Galatasaray’ın orta sahası zayıf''

Son olarak Tüzemen, Galatasaray’ın orta saha oyuncusu eksikliğine dikkat çekti ve takımın bu bölgede güçlenmesi gerektiğini vurguladı.