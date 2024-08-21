Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Levent Yüksel, kariyerinin 30. yılını kutlamak için özel bir konser verecek. "Levent Yüksel 30. Yıl Senfonik" adı altında düzenlenen bu unutulmaz etkinlik, 18 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 21:15'te İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.

Levent Yüksel'in, müzik kariyerinde elde ettiği başarıları ve hit şarkılarını senfonik bir düzenlemeyle seslendireceği konser, müzikseverler için özel bir deneyim sunacak. Konserde, Yüksel'in popüler şarkılarının yanı sıra, 30 yıllık müzik serüvenine dair önemli anılar ve anekdotlar da paylaşılacak.