Lezita, 3-6 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul TÜYAP’ta düzenlenen Türkiye ve Avrasya’nın en büyük gıda platformu WorldFood İstanbul’da, uluslararası marka olma vizyonu doğrultusunda geliştirdiği ürünlerini tanıttı. Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, fuarın ihracat hedeflerine önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, “WorldFood İstanbul’da uzun soluklu iş birliklerinin temelini attık” dedi.

İhracatta yeni hedefler

Lezita, fuarda farklı ülkelerden gelen ziyaretçileri standında ağırladı. Mesut Ergül, bu tür organizasyonların yeni iş fırsatları yaratmak ve global pazarlara açılmak adına önemli olduğunu belirterek, “Fuarlar, yeni ülkelere girişlerde bize büyük avantaj sağlıyor. Bu doğrultuda 2024 yılında ihracat ağımıza yeni ülkeler eklemeyi hedefliyoruz” dedi.

Lezita Pazarlama Müdürü Fatoş Nacar ise fuarın Lezita’nın uluslararası marka olma yolculuğunda kritik bir rol oynadığını ifade etti. Nacar, “Müşteri geri bildirimlerine büyük önem veriyoruz. Fuarlarda sektördeki firmalarla yaptığımız görüş alışverişleri, tüketici alışkanlıklarını anlama konusunda önemli veriler sağlıyor. Bu sayede markamızı daha geniş kitlelere ulaştırmayı sürdüreceğiz” dedi.

Lezita, yüzde 18’lik ihracat payıyla dünya pazarında

Lezita, “Hayatın Lezzeti” mottosuyla 70 ülkeye ihraç ettiği ürünlerle global arenada güçlü bir yer edindi. İzmir Kemalpaşa’daki modern tesislerinde taze et, pratik yiyecekler, şarküteri, köfte ve döner gruplarında üretim yapan Lezita, ihracatın yüzde 18’ini gerçekleştirdiği 2023 yılında 84 milyon dolarlık bir ciroya ulaştı.

WorldFood İstanbul, sektörün kalbi oldu

32. kez düzenlenen WorldFood İstanbul, 2024 yılında da gıda sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri oldu. Fuar, sektöre yön veren isimler, ses getiren etkinlikler ve yeni ürünlerin tanıtımlarıyla bu yıl da büyük bir ilgi gördü.