|Okul Adı
|Okul Türü
|Yabancı Dili
|Kontenjan
|Taban Puanı
|Yüzdelik Dilim
|İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|90
|494,202
|0,16
|İzmir / Konak / Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Almanca
|30
|491,669
|0,29
|İzmir / Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|İngilizce
|90
|485,998
|0,72
|İzmir / Konak / Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|İngilizce
|30
|485,694
|0,76
|İzmir / Konak / Atatürk Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
|Fransızca
|30
|484,276
|0,81
Kaynak: Haber Merkezi