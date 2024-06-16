BUÜ’den bir başarı daha BUÜ’den bir başarı daha

Okul Adı Okul Türü Yabancı Dili Kontenjan Taban Puanı Yüzdelik Dilim
İzmir / Bornova / İzmir Fen Lisesi  Fen Lisesi İngilizce 90 494,202 0,16
İzmir / Konak / Atatürk Lisesi  Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca 30 491,669 0,29
İzmir / Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi  Fen Lisesi İngilizce 90 485,998 0,72
İzmir / Konak / Atatürk Lisesi  Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce 30 485,694 0,76
İzmir / Konak / Atatürk Lisesi  Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Fransızca 30 484,276 0,81
Kaynak: Haber Merkezi