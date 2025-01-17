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Yeşilyurt Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. İlk yarıda evinde Yeşilyurt’u 3-0 mağlup eden Göztepe, deplasmanda da aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Ligde oynadığı 15 maçta 14 galibiyet alarak liderliğini sürdüren Papara Göztepe , yarın kümede kalma mücadelesi veren Yeşilyurt ile karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Papara Göztepe , 16. hafta mücadelesinde Yeşilyurt deplasmanına çıkacak. İzmir temsilcisi, bu maçı kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

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