Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Papara Göztepe, 16. hafta mücadelesinde Yeşilyurt deplasmanına çıkacak. İzmir temsilcisi, bu maçı kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Ligde oynadığı 15 maçta 14 galibiyet alarak liderliğini sürdüren Papara Göztepe, yarın kümede kalma mücadelesi veren Yeşilyurt ile karşı karşıya gelecek.
Maç Saat 17.00’de başlayacak
Yeşilyurt Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. İlk yarıda evinde Yeşilyurt’u 3-0 mağlup eden Göztepe, deplasmanda da aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ