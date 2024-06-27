Son dönemde en çok tartışılan konulardan biri olan Kent Lokantası ile ilgili İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç’tan açıklama geldi. Projeye karşı olmadıklarını aksine destek vermek istediklerini belirten Başkan Kılıç, “ Sosyal yardımlaşma projesinde bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Belediye daha önceden pek çok işkolunda esnaf teşkilatıyla birlikte hayata geçirdiği İzmir Şehir Kart projesine lokantacıları da dahil etsin. Biz de kartla yemek yiyen İzmirlilere ayrıca yüzde 25 oranında bir indirim uygulayalım. Hem halka verilen hizmetin kalitesini artıralım, hem de esnafımıza destek olsun” dedi.

"Hizmetin daha verimli olmasını sağlarız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan randevu isteyerek konuyu şahsen kendisine aktarmak istediklerini belirten Oda Başkanı Kılıç, “Kent Lokantaları bir nevi Aşevi zihniyeti ile çalışmakta. Bu lokantalardan emekliler, öğrenciler, dar gelirliler, ihtiyaç sahibi insanlar yararlanacak. Böyle bir sosyal destek çalışmasına bizler de destek vermek isteriz. İstişare ederek doğru bir metod uygularsak, halka verilmek istenen hizmetin daha verimli olmasını sağlarız” diye konuştu.

"Kart projesine dahil olalım"

Kent Lokantaları’nın lokantacı esnafı hakkında yanlış bir algı oluşturmasından endişe ettiklerini kaydeden Başkan Doğan Kılıç, “Lokantacı girdi için aldığı ürünü bir hafta sonra zamlı alıyor. Üstelik yüzde 1 KDV ile aldığımız ürünle yaptığımız yemeğe yüzde 10 KDV ile satıyoruz, yüzde 9 oranında karımızdan gidiyor. POS komisyonları, yüksek kiralar, su, doğalgaz, elektrik faturalarından kalanla personelimizin maaşını evimizin geçimini sağlamaya çalışıyoruz. Tüm bunlara rağmen Belediyenin çalışmalarına karşı değiliz. Bizim önerimiz, daha önceden İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, kırtasiye sektörü ile başlayıp diğer meslek kollarına yönelik de genişletilen İzmir Şehir Kart Projesine oda üyelerimizin de dahil edilmesidir” dedi.

"Tugay bizim dostumuz"

Başkan Cemil Tugay’ın dostları olduğunun altını çizen İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, “İzmir’de 20-25 bin lokantacı var. Aileleri ve yanlarında çalışanları ile düşündüğünüzde önemli bir rakam. Cemil Tugay başkanım benim ağabeyim, dostumuz. Daha önceden de beraber çalıştık. Esnaf kesimine karşı hassas ve sağduyulu olduğunu iyi biliyorum. Kendisinden randevu talebinde bulunduk, bir araya geldiğimiz takdirde ortak yolda buluşup, İzmir halkına da verilen hizmetin aralıksız sürdürüleceğine inanıyorum .Bu şekilde vatandaşa daha yararlı oluruz. Üyelerimiz de kartla yemek yiyen vatandaşlara ayrıca yüzde 25 indirim uygular. İnsanlar belediyenin katkısının üzerinde karttan yararlanmış olurlar. Hem de büyük sıkıntılar yaşayan lokantacı esnafına bir nebze olsun cansuyu verilmiş olur. Bu projeyi ilçe belediyeleri ile münferit olarak da gerçekleştirebiliriz. Biz her türlü işbirliğine hazırız” diye konuştu.