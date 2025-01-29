İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’i, sosyal belediyecilik anlayışına ve ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlara dair gösterdiği özen nedeniyle kutladı. Başkan Yetişkin, günde üç öğün yemek servisiyle yaşlı ve engelli vatandaşlara destek olurken, yapılan yemekler belediyeye ait araçlarla evlerine ulaştırılıyor.

Başkan Yetişkin’in sosyal belediyecilik anlayışı takdir topluyor

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, Seferihisar Belediyesi’nin örnek bir uygulama sergileyerek, sosyal yardımlarını doğru şekilde dağıttığını belirtti. Kılıç, "İsmail Yetişkin, gerçek bir sosyal belediyecilik örneği sergiliyor. İhtiyaç sahiplerine sunulan yemekler, hijyen kurallarına uygun ve sağlıklı şekilde hazırlanarak, evlerine teslim ediliyor. Bu sistem, yalnızca vatandaşlara değil, lokantacılara da zarar vermiyor" dedi.

Kent Lokantaları’nın yanlış uygulamaları eleştirildi

Doğan Kılıç, Kent Lokantaları’nın hizmet amacından saparak, esas hedef kitlesi olan ihtiyaç sahiplerine hizmet etmek yerine, geniş bir kitleye hitap ettiğini vurguladı. Kılıç, "Kent Lokantaları, doğru bir düşünceyle kurulmuş olmasına rağmen, uygulamada büyük sorunlar yaratıyor. Zengin ve orta halli kişiler, turistler sıraya girerken, gerçek ihtiyaç sahipleri faydalanamıyor. Bu durumda lokantacılar, haksız rekabetle karşı karşıya kalıyor" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı ve etkili yardım yöntemleri örnek alınmalı

Kılıç, popülist politikalar yerine doğru sosyal yardımların yapılması gerektiğinin altını çizdi. "Seferihisar Belediyesi’nin yaptığı gibi, sağlıklı yemeklerin belirli kriterlerle, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması örnek alınmalı. Bu uygulama, hem ekonomik krizle mücadele eden vatandaşlarımıza destek oluyor hem de lokantacılara zarar vermiyor" dedi.

Lokantacı esnafı zor durumda

Lokantacı esnafının ekonomik zorluklar yaşadığını belirten Doğan Kılıç, sektörün sıkıntılarına dikkat çekti. KDV oranları, yüksek POS ve yemek kartı kesintileri, artan SGK primleri ve kira maliyetlerinin lokantacılar için büyük bir yük oluşturduğunu belirten Kılıç, "Eskisi gibi işlerimiz yok. İnsanlar öğle yemeğini bile dışarıda yemiyor. Bir de yerel yönetimlerin yanlış uygulamaları, esnafın nefes almasını zorlaştırıyor. Seferihisar Belediyesi'nin doğru uygulaması, tüm kent geneline yayılmalı" diyerek, örnek bir uygulamanın genişletilmesi gerektiğini vurguladı.