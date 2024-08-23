Londra Metal Borsası'nda üç aylık alüminyum fiyatları, taşımacılık, inşaat ve ambalajlama sektörlerinde artan talebin yanı sıra arz kısıtlamaları nedeniyle son dört ayın en güçlü haftalık artışını gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Bu artış, özellikle algoritmik fonların alımlarıyla desteklendi.

Alüminyum fiyatlarındaki artışın sebepleri

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık alüminyum kontratları, resmi işlemlerde yüzde 0,2 artış göstererek metrik ton başına 2 bin 492 dolara yükseldi. Seans başlarında 9 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 2 bin 531 dolara ulaşan alüminyum, haftalık bazda yüzde 5 artış göstererek son dört ayın en güçlü performansını sergiliyor.

Alüminyum fiyatlarındaki bu yükselişin temel nedenleri arasında, boksit ve alüminyum ara ürünü olan alüminaya olan talebin artması ve boksit arzındaki kısıtlamalar öne çıkıyor. Taşımacılık, inşaat ve ambalajlama sektörlerindeki ihtiyaçlar, bu artışı destekleyen ana faktörler olarak dikkat çekiyor.

Kanada'da demiryolu grevleri

Emtia piyasalarının odaklandığı bir diğer önemli gelişme ise Kanada'daki demiryolu grevleri. Ülkenin en büyük iki demiryolu operatörünün eş zamanlı iş bırakma eylemi ilan etmesi, taşımacılığı durma noktasına getirebilir. Kanada, ABD'nin en büyük alüminyum tedarikçisi konumunda bulunuyor. Bu grevlerin alüminyum arzına olası etkileri, piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Diğer metallerde durum

LME'de çinko fiyatları da yükselişte. Çinko, resmi işlemlerde yüzde 0,7 artışla ton başına 2 bin 871 dolara yükseldi. Büyük Çinli çinko izabe tesislerinin, düşen cevher işleme fiyatları nedeniyle üretim hatlarında planlanan bakımları ayarladığı ve yeni kapasitelerin devreye alınmasını ertelediği belirtiliyor.

Diğer metallerde ise bakır yüzde 0,8 düşüşle ton başına 9 bin 185 dolara gerilerken, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 82 dolara, kalay yüzde 0,4 artışla 32.825 dolara, nikel ise yüzde 2,4 kayıpla 16 bin 500 dolara düştü.