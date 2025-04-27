Los Angeles FC ile St. Louis, 28 Nisan 2025 MLS maçında karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı belli oldu. İşte tüm detaylar.

Los Angeles FC vs St. Louis maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Los Angeles FC ile St. Louis, MLS mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. 28 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, Tuttur TV kanalından yayınlanacak. Mücadelenin başlama saati ise 02:00 olarak duyuruldu.

Los Angeles FC-St. Louis maçı yayın bilgileri

Los Angeles FC ile St. Louis arasındaki MLS mücadelesi, Tuttur TV üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar aracılığıyla Türksat uydusu ve internet üzerinden erişime sunuluyor.

Kanal: Tuttur TV

Yayın Türü: Şifreli

Uydu: Türksat LA Galaxy 2 – Portland Timbers maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Platform: İddaa kanalları ve internet

Los Angeles FC-St. Louis maçı ne zaman?

Karşılaşma, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak.

Los Angeles FC-St. Louis maçı saat kaçta?

Maçın başlama saati Türkiye saati ile 02:00 olarak açıklandı.

Los Angeles FC-St. Louis maçı nerede oynanacak?

MLS mücadelesi, ABD'nin Los Angeles şehrinde bulunan Banc of California Stadyumu'nda oynanacak.