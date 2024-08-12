Depremin merkez üssü, Los Angeles'ın Highland Park semti yakınında bulunuyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) yaptığı açıklamaya göre, deprem yerel saatle 12,1 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntının, bölge halkı tarafından güçlü şekilde hissedildiği belirtilirken, bazı binaların şiddetle sallandığı bildirildi. Ancak, şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da büyük hasar rapor edilmedi.

Geçtiğimiz hafta, California'nın güneyinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış ve bu sarsıntı Los Angeles'ta da hissedilmişti. Yetkililer, deprem sonrası bölgede inceleme ve denetim çalışmalarını sürdürüyor.