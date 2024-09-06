Lübnan'ın 13. Cumhurbaşkanı Michel Aoun, ülkedeki en tartışmalı ve dikkat çekici siyasi figürlerden biridir. 1935 doğumlu Aoun, hem askeri hem de siyasi alanda uzun bir kariyere sahiptir ve özellikle Hizbullah ile olan karmaşık ilişkileriyle dikkat çeker.

Askeri ve siyasi başarılar

Michel Aoun, askeri kariyerine 1950'lerin başında başlamış ve Lübnan Ordusu'nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1988 yılında, ülkenin Cumhurbaşkanı'nı devralarak başbakanlık görevini üstlenmiştir. Ancak, bu dönemde Lübnan'da ciddi siyasi ve askeri çatışmalar yaşanıyordu. Aoun, 1989'da Baabda Sarayı'na yapılan bombalı saldırının ardından Suriye'ye karşı "kurtuluş savaşı" başlatarak geniş çaplı bir direniş hareketi başlatmıştır.

Suriye ve ABD ilişkileri

Aoun'un, Lübnan'daki Suriye etkisini sona erdirmek için başlattığı bu harekât, Suriye'nin Lübnan'daki etkisini azaltmayı amaçlıyordu. Ancak, bu süreçte Aoun'un yanında, ABD'nin oluşturduğu koalisyonun bir parçası olarak Suriye'yi hedef alması Lübnan ordusunun zor durumda kalmasına neden oldu. Aoun'un bu dönemdeki stratejik kararları ve Suriye ile olan ilişkileri, zamanla Lübnan'ın siyasi dengesini etkiledi.

Taif anlaşması ve sürgün

Taif Anlaşması'nın imzalanmasına karşı çıkan Aoun, bu anlaşmayı Lübnan'ın egemenliğini zedeleyen bir adım olarak değerlendirdi. Bu muhalefet, Aoun'un Lübnan'da siyasi etkisini azaltmış ve 1990'da sürgüne gitmesine neden olmuştur. Fransa'ya sürgün eden Aoun, 2005 yılında Lübnan'a döndüğünde Suriye'nin ülkeden çekilmesinden sadece 11 gün sonra dönmüştü.

Hizbullah ile anlaşma ve Suriye'ye özür

Sürgün döneminde, Aoun'un politikaları büyük bir değişim geçirdi. 2005'te Lübnan'a döndüğünde, sürgün sırasında Hizbullah ile anlaşma imzaladı ve bu grubun Lübnan'daki rolünü kabul etti. 2008 yılında, geçmişteki çatışmalardan ötürü Suriye'den özür dilemesi, siyasi kariyerinin en dikkat çekici dönüşüm anlarından biri olarak kabul edildi.

Michel Aoun, neredeyse 80 yaşına yaklaşmış ve ömrünü yolsuzlukla mücadeleye adamış bir politikacı olarak görevini sürdürmektedir. Lübnan'ın en güçlü Hristiyan partilerinden biri olan Özgür Vatansever Hareket'in (Al-Tayyar Al-Watani Al-Hurr) lideri olarak, ülkenin siyasi arenasında önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Aoun'un kariyeri, Lübnan'ın karmaşık siyasi yapısını ve bölgedeki güç dinamiklerini anlamak için önemli bir örnektir