Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında bu akşam İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk olacak. Sezona Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0, ligde ise Samsunspor'u 2-0 ve Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek başlayan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma hedefiyle sahaya çıkacak. Yeni teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un yönetiminde sahaya çıkacak Beşiktaş, Lugano engelini de aşarak Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor.

Maç saat kaçta?

Lugano, Türk takımlarıyla son bir yıl içinde üçüncü kez karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon Konferans Ligi'nde Beşiktaş'la aynı grupta yer alan Lugano, evinde oynadığı maçı 2-0 kaybederken, İstanbul'daki maçı 3-2 kazanmıştı. Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'yle karşılaşan İsviçre ekibi, bu maçları 4-3 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti. Bu akşam saat 21.30'da İsviçre Thun Arena'da oynanacak maçı Danimarkalı Morten Krogh yönetecek.

Maç hangi kanalda?

Saat 21.30'da oynanacak maçı S Sport Plus canlı yayınlayacak. Beşiktaş'ta sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, transfer görüşmeleri devam eden Jackson Muleka İsviçre'ye götürülmedi.

Muhtemel 11'ler:

Lugano: Saipi, Papadopoulos, El Wafi, Zanotti, Grgic, Bottani, Doumbia, Mai, Cimignani, Bislimi, Aliseda

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Rashica, Al Musrati, Gedson, Silva, Semih, İmmobile

Beşiktaş'ın UEFA Kadrosu:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Ersin Destanoğlu, Mert Günok Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu

Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu Orta Saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes Forvet: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka

Beşiktaş, bu kritik maçta alacağı iyi bir sonuçla İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor.