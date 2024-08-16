Son Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş, 2023-24 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak doğrudan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kalma hakkı elde etti. Siyah-beyazlılar, play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak. Lugano - Beşiktaş maçı, 22 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Rövanş maçı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre Beşiktaş'ın maçı EXXEN platformundan yayınlanacak. Maç şifreli olarak verilecek. Rövanş maçının da aynı platformda olup olmayacağı şimdilik belirsiz.

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni lig formatı

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon, geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi. Takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilirken, her takım 8 farklı rakibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak. Bu yeni format, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda daha fazla rekabet ve heyecan sunmayı hedefliyor.