Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Lvbel C5, 24 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı saat 21:00’de Badehu Alaçatı’da sahne alarak hayranlarıyla buluşacak. ‘10 Numara’, ‘Aynen Öyle’ ve ‘Sevmiş Gibi’ gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Lvbel C5, bu özel gecede unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

Alaçatı’nın eşsiz atmosferinde gerçekleşecek olan bu konser, müzikseverlere keyif dolu anlar yaşatacak. Lvbel C5’in enerjik sahne şovu ve sevilen şarkılarıyla, dinleyiciler unutulmaz bir gece geçirecekler.