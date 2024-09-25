Fransa Ligue 1’de bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Lyon, UEFA Avrupa Ligi’nde Olympiakos karşısında moral bulmak istiyor. Pierre Sage yönetimindeki Lyon, ligde oynadığı 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi ve 4 puanla 14. sırada yer alıyor. Fransız ekibi, Orban, Lacazette, Matic ve Tolisso gibi önemli isimlerle sahaya çıkacak ve galibiyet arayacak.

Öte yandan, Yunan temsilcisi Olympiakos ise kendi liginde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Olympiakos, Lyon deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Lyon ile Olympiakos arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 26 Eylül Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak. Lyon'daki karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek, yardımcılıklarını ise Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen üstlenecek.

Avrupa Ligi'nde yeni format

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde format değişikliğine gidildi. Organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve toplamda 8 maç sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralarda yer alan takımlar ise çift maçlı eleme turları oynayarak son 16’ya kalmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise turnuvaya veda edecek.