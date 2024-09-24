Hindistan, Dubai'den dönen 38 yaşındaki bir bireyde M-çiçeği virüsünün tespit edilmesiyle birlikte ülkede ilk M-çiçeği vakasını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ağustos ayında Afrika’da acil durum ilan etmişti. Bu süreçte M-çiçeği virüsü, Afrika dışındaki ülkelere, özellikle de İsveç, Tayland ve Pakistan’a yayıldı. DSÖ, Afrika’da bu yıl içerisinde çoğunluğu testlerin tükendiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere 30 bin şüpheli M-çiçeği vakasının bulunduğunu bildirmişti. Bu durum, Hindistan'da M-çiçeği vakasının tespit edilmesine zemin hazırladı.

Virüsün tespit edildiği birey hastaneye alındı

Virüs, Kerala eyaletinde yaşayan ve yakın zamanda Dubai’den dönen 38 yaşındaki bir erkek hastada tespit edildi. Yetkililer, söz konusu bireyin hastaneye alındığını ve temaslı kişilerinin de gözlem altında tutulduğunu belirtti. 29 kişi, virüsle temas eden arkadaşları ve aile bireyleri olarak izlenirken, ayrıca aynı uçakta bulunan 37 yolcunun da herhangi bir semptom göstermediği kaydedildi.

Sağlık yetkililerinden açıklama

Hindistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Manisha Verma, Malappuram bölgesindeki M-çiçeği vakasının Clade 1'e ait olduğunu doğruladı. M-çiçeği virüsünün belirtileri arasında ateş, kas ağrısı, şişmiş lenf düğümleri ve vücutta lezyonlar bulunmakta. Tedavi edilmediği takdirde bu semptomlar ölümcül olabilmektedir.

Clade 1b olarak adlandırılan yeni varyantın yüksek bulaşıcılığa sahip olduğu ve Afrika’daki M-çiçeği salgını ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Son iki yıl içerisinde Hindistan'da 30’dan fazla şüpheli M-çiçeği vakası rapor edilmiş olmasına rağmen, bu durumdaki ilk vaka bugün doğrulanmış oldu.