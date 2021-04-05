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Ajda Pekkan ameliyat oldu!

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ajda Pekkan, dizlerinde meydana gelen kireçlemeden dolayı ameliyat oldu

Ajda Pekkan ameliyat oldu!
05 Nisan 2021 Pazartesi 14:14

Güzelliği ve enerjisiyle yıllara meydan okuyan 75 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, şu sıralar sağlık sorunuyla boğuşuyor. Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Pekkan, artık ağrıya dayanamayınca bıçak altına yatmak zorunda kaldı. Ameliyatla dizlerindeki soruna müdahale edilen Süperstar'a sonrasında doktoru yatak istirahati vererek ayağa kalkmasını yasakladı.

KARDEŞİNİN EVİNDE DİNLENİYOR

Ajda Pekkan, geçen yıl pandeminin başında Bodrum'daki yazlık evine yerleşmişti. Burada bir çiftlik kurarak tamamen Bodrum'a yerleşmek için kolları sıvayan Pekkan, şimdi tedavi için İstanbul'a dönmek zorun kaldı. Süperstar'a bu süreçte en büyük desteği ise kardeşi Semiramis Pekkan veriyor. Semiramis Hanım, ablası için kendi evinin üst katını tahsis ederek ameliyat sonrasını bakımını üstlendi. (Hürriyet)

Etiketler; #ajda pekkan
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