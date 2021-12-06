Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

47'inci Altın Kelebek Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. En İyi Kadın Oyuncu ödülü Merve Dizdar ve Ezgi Mola'ya giderken, Çağlar Ertuğrul ise En İyi Erkek Oyuncu oldu. İşte geceyi ödülle taçlandıran isimler...

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 47. Altın Kelebek Ödülleri töreni görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu. 47'İNCİ ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİNİN SAHİPLERİ Yıldızı Parlayanlar: Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar ve Ezgi Mola En İyi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul En İyi Dizi: Camdaki Kız En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı En İyi Çocuk Oyuncu: Aylin Akpınar En İyi Proje Albüm: 1977 Sezen'li Şarkılar (Emir Ersoy) En İyi Rap Sanatçısı: SEFO En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Ayça Ayşin Turan En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Aytaç Şaşmaz En İyi Romantik Komedi Dizisi: Sen Çal Kapımı En İyi Dizi Çifti: Kerem Bürsin: Hande Erçel En İyi Haber Sunucusu Kadın: Nazlı Çelik En İyi Haber Sunucusu Erkek: Deniz Bayramoğlu En İyi Dizi Müziği: Alp Yenier (Masumlar Apartmanı) En İyi Senaryo: Berkun Oya (Bir Başkadır) En İyi Yönetmen: Çağrı Villa Lostuvalı ve Çiğdem Bozali (Masumlar Apartmanı) En İyi Haber Programı: 5N1K - Cüneyt Özdemir En İyi Influencer Kadın: Rachel Araz Kiresepi En İyi Influencer Erkek: Cemal Can Canseven En İyi Çıkış Yapan: Kurtuluş Kuş - Burak Bulut ve Zehra En İyi DJ: Burak Yeter En İyi Klip: Çağtay Kubilay Güraras - Buray (Deli Kız) Azerbaycan Ödülü: Nahide Babashlı En İyi Komedi Dizisi: Çok Güzel Hareketler 2 En İyi Komedi Kadın Oyuncu: Günay Karacaoğlu En İyi Komedi Erkek Oyuncu: Cengiz Bozkurt En İyi Kadın Şarkıcı: Hadise En İyi Erkek Şarkıcı: Edis Yılın Şarkısı: Martılar (Edis) ve Bilmem mi (Sefo) En İyi Magazin Programı: Magazin D Cumartesi En İyi Yarışma: MasterChef Türkiye En İyi Müzik Grubu: Madrigal Yaşam Boyu Onur Ödülü: İbrahim Tatlıses En İyi Halk Müziği Kadın Sanatçı: Zeynep Bakşi Karatağ En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçı: Ekin Uzunlar En İyi İnternet Dizisi: Bir Başkadır En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar (Hasan Can Kaya) En İyi Fantezi Müziği Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar En İyi Fantezi Müziği Erkek Sanatçı: Hakan Altun En İyi Spor Programı: %100 Futbol