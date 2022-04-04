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Bakan Koca'dan Güldür Güldür'e teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sevilen program Güldür Güldür'ün bu sahnesini paylaşarak teşekkür etti

04 Nisan 2022 Pazartesi 11:10

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programının dün akşamki 300'üncü bölümüne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlandırıldığı skeç damga vurdu.

Koronavirüs için alınan tedbirlere kurgusal bir zombi salgınıyla gönderme yapılan skeçte, Bakan Koca'nın taklit edilmesi seyircilerin en çok güldüğü anlardan biri oldu. Pandeminin ilk günlerinde Bakan Koca'nın kulağına Sağlık Bakanlığı'ndan birisinin eğilerek bir şey söylemesi de göndermeler arasında yer aldı.

Bu skecin sosyal medyada gündem olmasından kısa süre sonra paylaşım yapan Bakan Koca, "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler." diyerek salgının bitişine vurgu yaptı.

Etiketler; #Fahrettin Koca #güldür güldür #skeç #sağlık
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