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Bülent Ersoy'dan Anıtkabir ziyareti sonrası ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı Bülent Ersoy Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında medyaya düşen görüntülerde Ersoy'a bir askerin şemsiye tuttuğu görüldü. Görüntüler sonrası sosyal medyada tepki oluştu. Olay sonrası Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevden alınırken, Ersoy'dan da ilk açıklama geldi

Bülent Ersoy'dan Anıtkabir ziyareti sonrası ilk açıklama
14 Ocak 2022 Cuma 13:40

Tekerlekli sandalye üzerinde Anıtkabir'e giden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a bir subayın şemsiye tuttuğu görüntü büyük tepki çekti. Bu görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlatırken Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı. İddiaların odağındaki Bülent Ersoy da konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Bülent Ersoy'a yağmur altında gittiği Anıtkabir'de, üniformalı bir asker şemsiyeyle eşlik etti. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

GÖREVDEN ALINDILAR

İnceleme kapsamında Anıtkabir komutanının görevden alındığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.

ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Erol Köse'ye özel açıklama yapan Bülent Ersoy, "Sadece ve sadece ataya duamı ettim. Mozalesinin başında saygı duruşunda bulundum. Kimse bana şemsiye versin, sandalye versin demedim. Sandalyeyi zaten kendim götürdüm. Komutanın ve garip asker çocuğun sürülmesi doğru şeyler mi? Şemsiye tutulmasına gerek de yoktu. Ben oraya gittiysem yağmur da olsa sel de olsa kar da yağsa ki yağıyordu zaten. Saygı duruşunda dururken şapkamı çıkardım. Adamdan böyle bir talebim olmadı zaten. Çünkü başımda şapkam vardı. Şapkam çıktığı zaman da yanımda ve arkamda görevli yoktu. Bir ara demek ki tutmuş. Bunda benim ne gibi dahlim olabilir. Ben istemesem görmesem de şemsiye tutmuşlar. Ne olacak ne var bunda?" dedi.

Etiketler; #bülent ersoy #anıtkabir #şemsiye
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