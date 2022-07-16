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Cem Yılmaz'ı sinirlendiren paylaşım!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, hakkındaki asılsız 15 Temmuz paylaşımlarına isyan etti

Cem Yılmaz'ı sinirlendiren paylaşım!
16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:48

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde ünlü oyuncu Cem Yılmaz, sosyal medyada kendisi söylemiş gibi yapılan paylaşımlara sert tepki gösterdi.

Paylaşımda Cem Yılmaz, "Sosyal medyada yine hiç bir ilgim alakam olmayan "yapıştırma" 15 Temmuz sözlerini fotoğrafımla ismimle paylaşıp durdu , bir diğeri de küfür etti. Her sene bu pisliği yapıp duruyorsunuz. Allah belanızı versin. Bu kadar. Seneye de yapacaksanız onu da şimdiden peşin peşin versin" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz, daha sonra yaptığı paylaşımlarda ise şunları söyledi:

"Türkiye'de olumlu, olumsuz ne olursa, göktaşı çarpması dahil, benim bir şey söyleme gerekliliğime inanmıyorum. Kendini aşırı önemseme hastalığım da yok, nedir benimle işiniz anlamadım. Küfür etmek için "bahane" bulamayıp bari uyduralıma geliyor iş….

Adam mesela evinde otururken 30 senedir ne iş yaptığı belli birine 'paralı askersiniz' vs niye yazar ya ;) Neyin askeri ? Hangi para dostum…Hayır bir manifestom olur bir hareketin lideriyimdir…Bir durum vardır… Yok oğlu yok…Devamlı bir huzursuz etme , dahil etme , iliştirme…

İnsandan ümidimi kestim, çok oluyor….Yahu benimle ilgili hiç bir şeyden haberiniz yok… Bari bundan haberiniz olsun….Hayatımda patronlu bir işte çalışmamışım adam "tasman kimde Cem " yazıyor ya :))) insan deli oluyor kuran çarpsın hasta bu insanlar. Ve kriminal tabi ki..

Ve final…Takma abi! Vay canına şeytanın aklına gelmez ne büyük bir öneri! Breh breh"

Etiketler; #cem yılmaz #komedyen #15 temmuz
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