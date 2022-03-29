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Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal anısı ortalığı karıştırdı!

Cüneyt Arkın'ın kitabında bahsettiği Kemal Sunal'ın sevmediği bir arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddia edildi. Söylentilere yanıt veren Orhan Gencebay ise Arkın'ın söylediği her şeyin yalan olduğunu iddia etti

Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal anısı ortalığı karıştırdı!
29 Mart 2022 Salı 15:31

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Cüneyt Arkın, Benim Kahramanım Türk Halkıdır isimli kitabında Kemal Sunal ile bir anısını anlatırken oyuncunun sevmediğini arabeskçiden bahsetti. Söz konusu sanatçının Orhan Gencebay olduğu iddiası ise ortalığı karıştırdı. Kitabında Kemal Sunal'la anısından bahseden Cüneyt Arkın, "Bir gün Hilton'un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, 'Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir' dedi" yazdı.

Cüneyt Arkın'ın kitabında bahsettiği arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddia edildi. İddianın ardından TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Gencebay, Arkın'a öfke kustu. Yaşananlara anlam veremediğini belirten Gencebay, şunları söyledi: "Tatsız bir konu. Cüneyt Arkın'ın söylediği her şey yalan ve uydurma iddialardır. Ben ne yaptıysam yüce milletime ait yerli ve milli değerlerimizi yüceltmek için yaptım. Filmlerini çok severek izlediğim rahmetli Kemal Sunal ile hiçbir zaman yan yana gelemedim. Cüneyt Arkın neden bu konuda yalan söylüyor onu anlayamadım. Arabesk tanımı son derece yanlış. Müzikle hiçbir ilgisi olmayan Cüneyt Arkın ise bu konuyu zaten hiç bilmez. Cüneyt Arkın bana neden böyle davranıyor? Yoksa düşman mı? Nedir bu zavallılık, bilinçsizlik? Cüneyt Arkın'a hayret ediyorum. Ben ona ne yaptım ki bana böyle iğrenç davranıyor? Hayatımda hiç kimseye ne kötü düşündüm ne de kötü söz söyledim. Şerefimle, onurumla, bilgimle görevimi yaptım."

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ise, "Cüneyt Arkın yanlış hatırlıyor. Kemal kimse için böyle konuşmaz" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #cüneyt arkın #kemal sunal #orhan gencebay
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