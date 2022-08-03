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Demet Akalın'ın başından aşağıya şampanya döktüğü garsondan açıklama

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sahne aldığı mekanda istediği içkinin tadını beğenmeyince garsonun başından aşağıya dökmüştü. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, garsondan ise açıklama geldi

03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:32

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkan Demet Akalın, sipariş ettiği içkinin tadını elma suyuna benzetince garsonun başından aşağı dökmüştü. Ünlü şarkıcının bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tepkilerden sonra açıklama yapan Akalın, "O gecede personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı?" ifadelerini kullandı.

GARSONDAN AÇIKLAMA: GURUR DUYDUM

Akalın'ın açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği garson da suskunluğunu bozdu. Demet Akalın'la çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan garson, durumdan memnun olduğunu belirterek "Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır" dedi.

Etiketler; #demet akalın #garson #şampanya #şampanya dökme #bodrum
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