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Ece Üner Show TV'den ayrıldı!

Show Ana Haber Bülteni'nin başarılı sunucusu Ece Üner, kanal ile yollarını ayırma kararı aldı. Kanal D'ye transfer olacak Ece Üner reality şov programı sunacak

Ece Üner Show TV'den ayrıldı!
26 Haziran 2021 Cumartesi 13:16

NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014'ten beri Show TV'ye transfer olan Ece Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı aldı.KANAL D'YE TRANSFER OLDUHaberlere yaptığı yorumlarla dikkat çeken Ece Üner, Kanal D'de reality şov programı sunacak. Yayın saati henüz kesinleşmeyen programın ağustos ortasında başlatılması planlanıyor.


"BAMBAŞKA BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORUM"

Format konusunda Kanal D yönetimiyle uzlaşan Üner, yakın çevresine format ve içerikle ilgili şunları anlattı: "Artık bambaşka bir şey yapmak istiyordum. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Müge Anlı ya da Didem Arslan Yılmaz'ın yaptığı gibi bir şey olmayacak. Yargı dağıtmayacağız. İnsanların hayatına dokunan, onlar için hak ve adalet arayan, onların yaralarını iyileştiren bir içerik olacak"

Etiketler; #show tv #ece üner
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