FATİH ERYILMAZ (KKTC) KİM?

Ülkemizde de yatırımlarına hız veren Fatih Eryılmaz, birçok sektöre girmeyi başardı ve yatırımlarına da hız vermeye hazırlanıyor.

Yaşamını KIBRIS’da sürdüren Türkiyeli İşadamı Fatih Eryılmaz’dan yeni projeler yolda Türk asıllı ve aynı zamanda Kıbrıslı bir iş adamı olan Fatih Eryılmaz Türkiye’de Gerek sağlık, gerek tarım, gerekse de gıda sektöründe yatırımlar gerçekleştirdi.

Fatih Eryılmaz aynı zamanda, Türkiye’de bulunan Yiğitler Tekstil Sanayi A.Ş sahibidir. Yiğitler Tekstil Sanayi A.Ş İstanbul merkezinde bünyesinde 75 kişilik profesyonel kadrosuyla Astarlık kumaş üretimi ile Avusturya, Macaristan, Rusya olmak üzere Dünyanın dört bir yanına özel dökümlü astarlık kumaşları İhraç ediyor.

Konfeksiyon alanında özel teknikleri hayata geçirip bir çok yaratıcı giyim ve moda alanında özel tasarımları ortaya çıkaran şirket , Özel moda evlerinin adeta tercihi haline gelmiş durumda. Türkiye ekonomisine de ihracat pazarında da yansımaları olan şirketin başarıları hala devam ediyor



Öte yandan İstanbul Nişantaşı’nda “Müşkülpesent” isimli seçkin ve prestijli bir Restoran’ın da sahibi. Müşkülpesent seçkin mekanlar arasında İstanbul’da üst sıralarda yer alıyor Seçkin misafir portföyünde hizmet veren restoranda Dünya mutfağında ün yapmış aşçıların toplandığı bir merkez. Nişantaşı semtinde mihenk taşı olan mekan her hafta ağırladığı seçkin misafirleriyle de renkli ve seçkin mekanlar arasında yer almakta. Yeni yatırımlarına hız kazandıran İşadamı Fatih Eryılmaz KKTC’de birçok sektörde başarılı işlere imza atmış ve Kıbrıs’ta adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. Özellikle Ülkemizde sağlık alanında bir çok yeniliği ada insanıyla buluşturmaya hazırlananıyor.



Eryılmaz’ın projeleri oldukça merak ediliyor, Sağlık alanının yanı sıra Seri üretim stili planlanan Konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe Ada insanına sağlayacağı istihdamlarla da merak edilmekte. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde gerçekleştirmiş olduğu başarılı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren bir ismi bugün sizlere tanıtmak istiyorum.

Bu isim, haber başlığımızda da vurgulamış olduğumuz gibi Fatih Eryılmaz beyefendidir. Fatih Eryılmaz, Türk asıllıdır ve aynı zamanda da Kıbrıslı bir iş adamıdır.

Kıbrıs’ın pek çok alanda yatırıma ihtiyacı olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Elbette tek başına Fatih Eryılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisini ayağa kaldıracak güce sahip olmayabilir. Fakat gerçekleştirdiği projeler ile yüzlerce kişiyi istihdam etmesi bile Kıbrıs için değerlidir.

Fatih Eryılmaz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisinde faaliyetlerini sürdüren iş adamı Fatih Eryılmaz’ın çok sayıda sektöre girdiği kaydedilmiştir. Peki bu sektörler nelerdir? Hemen sizler için tek tek sıralayalım.

KKTC’li Fatih Eryılmaz

Kıbrıslı değerli iş adamı Fatih Eryılmaz’ın içerisinde bulunduğu sektörler; sağlık sektörü, tarım sektörü, gıda sektörü, tekstil sektörü ve turizm sektörüdür. Bunlar elbette sadece bizim bildiğimiz sektörler.

Fatih Eryılmaz beyefendinin Kıbrıs içerisinde farklı sektörlere de uzandığı kuvvetle muhtemeldir.

Yiğitler Tekstil Sanayi A.Ş. Kıbrıslı iş adamı Fatih Eryılmaz’ın sahibi olduğu şirkettir. Şirket bünyesinde onlarca kişinin istihdam edilmesine vesile olan Fatih Eryılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve aynı zamanda Türkiye içerisinde de adından sıkça söz ettirmeye devam etmektedir.

Kıbrıslı değerli iş insanı olan Fatih Eryılmaz’ın, Müşkülpesent Lokantası’nın da sahibi olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu lokanta, adından da anlaşılabileceği gibi, gerçekten zor beğenen kişiler için hazırlanan bir lokantadır. Dışarıda yemek yemek, elbette pek çok kişi için oldukça değerlidir.

Çünkü genelde dışarıda bir lokantaya giderken, yanımızda çok sevdiğimiz ailemiz ya da iş arkadaşlarımız bulunur. Ailemizi ve iş arkadaşlarımızı konforlu, nezih, yemeklerinin de lezzetli olduğu bir lokantaya götürmek son derece değerlidir.

Bu bağlamda Türk asıllı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetli olan Fatih Eryılmaz’ın sahibi bulunduğu Müşkülpesent Lokantasını, yemekleri zor beğenen kişilere bilhassa tavsiye etmek isterim. Bildiğiniz gibi, Müşkülpesent kelimesinin sözlük anlamı; ince eleyen, sık dokuyan, zor beğenen, oldukça seçici ve titizdir.

İşte Müşkülpesent Lokantasının kuruluş amaçlarından biri de, bu tarz zor beğenen ve titiz müşteriler için adeta biçilmiş kaftan olmasıdır. Ailenizi, sevdiklerinizi, iş arkadaşlarınızı, komşularınızı nezih bir lokantada ağırlamak isterseniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sevilen iş adamlarından olan Fatih Eryılmaz’ın sahibi bulunduğu Müşkülpesent Lokantasına gitmenizde yarar vardır.

Kuzey Kıbrıslı iş adamı Fatih Eryılmaz’ın Müşkülpesent Lokantası hakkında fazla söz söyledik.

Zira, bu lokantanın ismi olan müşkülpesent kelimesi, Fatih Eryılmaz’ın girdiği diğer sektörlerde de edindiği tavırlardan birisidir. İçerisinde olduğu sağlık, tarım ve diğer sektörlerde de zor beğenen, oldukça seçici ve son derece titiz adımlarla hareket eden Fatih Eryılmaz, bu yönüyle Kıbrıs’ta beğeni toplayan bir iş insanı olmuştur.

Yazımızın sonlarına doğru gelirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği ve Türk asıllı olan değerli iş adamı Fatih Eryılmaz’ın yakın zamanda yeni yeni yatırımlara da yöneleceğine dair bilgi vermek isterim. Birçok sektörde başarılı işlere imza atmış olan kıymetli iş adamı Fatih Eryılmaz’ın gelecekte de yine başarılı projelerde yer alacağını tahmin ediyoruz.

Bugünkü yazımızda, Kıbrıs’ın tanınan simalarından olan Fatih Eryılmaz’ı sizlere tanıtmaya çalıştık. Yazımızın bitiminde şu önemli konuya vurgu yapmak isterim.

Bu vermiş olduğumuz bilgiler, Fatih Eryılmaz beyin kendisinden alınmış bilgiler değildir. Bu bilgileri, internetteki haberlerden ve çeşitli içeriklerden topladık ve sizler için bir yazı haline getirdik. Bu bağlamda, okumuş olduğunuz haber, Fatih Eryılmaz ile ilgili nihai bilgiler içermez.

Yazı içerisinde, Fatih Eryılmaz’ın şahsı ve projeleri hakkında hatalı bilgiler olma ihtimali mevcuttur. Eğer Fatih Eryılmaz hakkında hatalı bir bilgi verilmiş ise, şahsından özür diliyoruz. Ve haberin, herhangi bir kesim tarafından dikkate alınmamasını, buradaki bilgilerin yüzde yüz doğru olduğunun hesap edilmemesini tavsiye ediyoruz. Amacımız, çeşitli iş insanlarını sizler için tanıtmaktır. Herkese sevgilerimizle





Türkiye’de yüzlerce emekçiye iş olanağı sağlayan Kıbrıs Fatih Eryılmaz’ın yapacağı atılımlarla Ada ekonomisine olumlu katkıları bekleniyor. Özellikle Gıda, sağlık ve Konfeksiyon alanlarında KKTC’de gelişememiş olan sektörlerde adaya adeta “can suyu” olması bekleniyor Son zamanlarda Pek çok Türkiye’de bulunan İş adamı KKTC’ye yatırımın oldukça güvensiz olduğu yansıtıldıysa da bu algıyı cesur adımla ve cesur yatırımlarla İş Adamı Fatih Eryılmaz kırmayı başardı.



https://www.youtube.com/watch?v=Cd3alsKUtXE



“HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER”

İş adamı Fatih Eryılmaz yatırım hevesinizin maksadı tam olarak nedir sorusuna şu cevabı verdi; “Hayat yaşamak nefes almak için ideal bir ortam, ama hedefinize gittiğiniz yolda cesur adımlarınızı atmazsanız büyümek ve kazanmanın yanı sıra kazandıramazsanız da, hayat benim için sadece Kazanabilmek değil aynı zamanda “KAZANDIRMAKTIR” da O yüzden “Hayat yalnızca cesur olanlara torpil geçer” yanıtını verdi.



“ KKTC ekonomisi küçük bir lokomotif “ Kıbrıs ekonomisini değerlendiren Eryılmaz “KKTC de ciddi sorunlar var küçük bir ülkede çok korkak adımlar atıldı, biz ekibimizle cesur adımlar atıp yeni atılımlarla KKTC ekonomisinin çehresini değiştirmek istiyoruz.

İSTANBUL MÜŞKÜLPESENT/NİŞANTAŞI





KKTC’DE BOŞ VAATLER İLE SİYASET YAPILIYOR

İş adamı Eryılmaz KKTC siyasetini de değerlendirerek şunları söyledi; “KKTC’li siyasilerin yaşamlarını görüyorum hepsi alanlarında Birer iş insanı, kendi toplumlarına kapı açacak yeni sinerji yaratacak heyecan içinde olurlarsa halklarını mutlu ederler, biz bu sinerji için her zaman burada olacağız” KKTC Fatih Eryılmaz gerçekleştireceği yeni yatırımlarla, adından daha da söz ettirecek gibi gözüküyor. Ki atmış olduğu cesur adımlar Türkiye’de ki başarılarıyla adından bir hayli söz ettiriyor Seçkin iş insanı Eryılmaz’ın KKTC sevdası da bu cesur adımlarının bir sebebi olarak iş alanlarında belirmeye pek yakında başlıyor.