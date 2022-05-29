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Funda Arar ve Derya Uluğ da Melek Mosso tepkisi! Onlar da sahneye çıkmayacak

Isparta'daki Melek Mosso konserinin "ahlaki" gerekçelerle iptal edilmesinin ardından aynı festivalde yer alacak olan Derya Uluğ ve Funda Arar da bu etkinlikte sahneye çıkmama kararı aldı

Funda Arar ve Derya Uluğ da Melek Mosso tepkisi! Onlar da sahneye çıkmayacak
29 Mayıs 2022 Pazar 08:28

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacağı konseri, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "ahlaksızlığa özendirdiği" iddiasıyla gelen tepkiler sonucu iptal edilmişti. Konserin iptal olması sonrası pek çok ünlü isim tepkilerini dile getirirken, Mosso'nun yerine ise Seda Sayan ile anlaşıldı.

Öte yandan Melek Mosso ile birlikte aynı festivalde sahneye çıkacak olan Derya Uluğ ve Funda Arar'a da sosyal medyada çağrıda bulunulmuş ve meslektaşlarına destek olmaları istenmişti. İki ünlü sanatçı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sahneye çıkmama kararı aldıklarını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Açıklamasında Funda Arar, "Çok değerli Ispartalılar. 5 Haziran Pazar akşamı, konserde sizlerle beraber olamayacağız. Başka konserlerde buluşmak üzere..." ifadelerini kullandı.

Derya Uluğ ise "Bizlerle buluşmayı bekleyen Isparta halkına sevgilerimi yolluyorum. Başka bir zamanda birlikte şarkılar söyleyeceğiz" dedi.

Etiketler; #melek mosso #ısparta #funda arar #derya uluğ
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