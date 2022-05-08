Gülben Ergen sahnede bayıldı!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Düzce'de verdiği konser sırasında birden bayıldı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Ergen, olaydan 20 dakika sonra tekrardan sahneye çıkarak konserine devam etti. Ancak Ergen ikinci kez fenalaşınca bu kez konser iptal edildi

Düzcespor’un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan Gülben Ergen, şarkı söylediği sırada sahnede düştü. Karavanına götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Ergen yeniden sahneye çıkarken, rahatsızlanınca konser sona erdi.

Düzcespor, TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyon olurken, Anıtpark Meydanı’nda kutlama yapıldı. Gecede ünlü sanatçı Gülben Ergen sahne aldı. Güben Ergen, Düzcespor’a başarılar diledikten sonra sevilen şarkılarını söylerken sahnedeki halıya ayağının takılması sonucu düştü. Güvenlik görevlileri tarafından çevresi sarılan Gülben Ergen, kendi ekibindeki görevliler tarafından karavanına götürüldü. Karavana çağırılan doktorlar, Gülben Ergen’in tedavisini yaptı. Dizlerinden ve kolundan hafif yaralanan Ergen, daha sonra sahneye geri döndü. Bir süre sahnede kalan Gülben Ergen, rahatsızlanınca yeniden karavana götürülürken, konser de sona erdi.

TANSİYONU DÜŞMÜŞ

Düzcespor’un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan ve düştükten sonra rahatsızlanan Gülben Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle kolundaki serumla taburcu edildi. İstanbul'a dönen Gülben Ergen’in tansiyonunun düştüğü öğrenildi.